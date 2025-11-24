24 Ноября 2025
Букмекеры оценили шансы "Карабаха" в матче с "Наполи" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

24 Ноября 2025 14:08
Перед выездной игрой с "Наполи" в групповом этапе Лиги чемпионов букмекеры продолжают видеть "Карабах" в роли ярко выраженного андердога.

Как передает İdman.Biz, коэффициенты на победу итальянского клуба держатся в районе 1.28–1.33, ничья оценивается примерно в 5.5–6.0, а успех "Карабаха" идет за 9.0–11.0.

В пересчете на вероятность это означает около 70–75 процентов шансов на победу "Наполи" и примерно 10 процентов на викторию чемпиона Азербайджана, еще около 15–18 процентов приходится на ничейный исход.

Интересно, что наименьшие шансы "Карабаха" в нынешнем розыгрыше основного этапа Лиги чемпионов, по оценкам букмекеров, были перед стартовым гостевым матчем против "Бенфики" (3:2). Тогда победа агдамского клуба предлагалась с коэффициентом порядка 14.50, то есть рынок отводил ему менее 10 процентов вероятности на успех.

Максимально высоко аналитики оценивали возможности азербайджанской команды в домашней игре с "Копенгагеном" (2:0). На победу "Карабаха" принимались ставки с коэффициентом около 2.60–2.70, что соответствовало примерно 40 процентам вероятности. В том матче агдамцы были максимально близки к статусу фаворита.

В поединках с "Атлетиком" (1:3) в Бильбао и "Челси" (2:2) в Баку "Карабах" также выходил на поле в статусе аутсайдера, но не столь явного, как в Лиссабоне. Тогда на победу агдамцев давали коэффициенты в районе 9.00–10.00, близкие к нынешним цифрам перед матчем с "Наполи".

Таким образом, перед визитом в Неаполь шансы "Карабаха" на победу букмекеры оценивают выше, чем в игре с "Бенфикой", но ниже, чем в домашнем матче с "Копенгагеном". При этом результаты азербайджанского чемпиона в текущем розыгрыше уже показали, что даже при таких котировках он способен навязать борьбу любому фавориту.

Напомним, матч "Наполи" – "Карабах" состоится во вторник, 25 ноября, в Неаполе, на стадионе имени Диего Марадоны и начнется в 23:59 по бакинскому времени. После четырех туров группового этапа команда Гурбана Гурбанова с семью очками занимает 15-е место в турнирной таблице, а подопечные Антонио Конте с четырьмя баллами располагаются на 24-й позиции.

Теймур Тушиев

İdman.Biz

