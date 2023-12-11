20 лет спустя: "Жирона" станет чемпионом?! - АНАЛИЗ

"Жирона", обыгравшая в 16-м туре испанской Ла Лиги на выезде "Барселону" со счетом 4:2, поднялась на вершину турнирной таблицы.

İdman.biz сообщает, что впервые в своей истории «красно-белые» забили 4 гола команде Хави и победили. На данный момент ближайшим преследователем команды Мичела, у которой 41 очко, является «Реал» с 39 баллами.

Путь лидерства

«Жирона», одержавшая 13 побед в 16 играх, потерпела лишь одно поражение. Единственное поражение каталонцы потерпели от «Реала», с которым борятся за лидерство. Мадридцы победили в 8-м туре со счетом 3:0.

Больше всех в Ла Лиге забила «Жирона». Они нашли путь к воротам соперника 38 раз. Главный секрет успеха команды - «менталитет победителя».

Благодаря этому команда Мичела в шести матчах смогла отыграться, проигрывая по ходу встреч.

Необычный стиль игры

Клуб иногда удивляет, а иногда сбивает с толку соперников своим разным футболом. «Жирону» отличает как «тики-така», которая в свое время была большим залогом успеха «Барселоны», так и, с другой стороны, мгновенные контратаки - конек главного соперника «Реала».

Эти две функции имеют смертельный эффект при одновременном использовании. Тот факт, что клуб постоянно оказывает сильное давление на своих соперников впереди, зачастую оправдывает себя.

Главные герои

Пожалуй, половиной своего успеха «Жирона» обязана своему главному тренеру Мичелу. Интересно, что специалист, являющийся легендой Мадрида, сумел сделать себе такое имя всего за 4 сезона на посту главного тренера в Ла Лиге.

Еще одно успешное имя - украинец Артем Довбик. Нападающий, который своей внешностью и действиями всегда напоминает фанатам Эрлинга Холланда, забил 8 голов в 15 играх.

На правом фланге атаки блестящей игрой выделяются его земляк Виктор Цыганков, а на левом - бразилец Савио. Ян Коуту, правый защитник, который часто присоединяется к атакам, считается двигателем «красно-белых». Его постоянные навесы являются основой продуктивности команды. Опытный голландец Дейли Блинд также постоянно играет большую роль в провалах нападения соперников.

Кроме того, опыт скамейки запасных - один из главных моментов, приносящих успех. Такие футболисты, как Кристиан Стуани и Порту, выходящие на замены, всегда приносят пользу игре.

Будет ли это 10-я команда за 20 лет?

Несмотря на начало сезона, «бело-красные» своим интересным и уверенным футболом вселили в болельщиков надежду стать чемпионами.

Прошло 20 лет с тех пор, как какая-то команда помимо «Реала», «Барселоны» и «Атлетико», выигрывала чемпионат Ла Лиги. В последний раз «Валенсия» выигрывала золотые медали в сезоне 2003/04.

Если «Жирона» сделает это, то она также станет 10-й командой, выигравшей чемпионат Испании.

Их можно будет включить в этот список наряду с «Реалом», «Барселоной», «Атлетико», «Валенсией», «Атлетиком», «Реалом Сосьедадом», «Депортиво», «Севильей» и «Бетисом».

Сейчас всех интересует один вопрос. Сможет ли «Жирона» стать чемпионом?!

Эмин Ага

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