"Жирона" обыграла "Барселону" и вышла на первое место в Ла Лиге - ВИДЕО

Завершился матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Жирона». Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток прозвучал в 00:00. «Жирона» обыграла «Барселону» со счётом 4:2.

В начале первого тайма, на 12-й минуте, Артём Довбик с передачи Виктора Цыганкова открыл счёт в матче, выведя «Жирону» вперёд. Вскоре, на 19-й минуте, Роберт Левандовски сравнял счёт. Под конец первого тайма Мигель Гутьеррес вновь вывел «Жирону» вперёд. Во втором тайме, на 80-й минуте, Валери удвоил преимущество гостей. В концовке, на 90+2-й минуте, Илкай Гюндоган отыграл один мяч. Вскоре, на 90+4-й минуте Кристиан Стуани вновь довёл преимущество «Жироны» до двух мячей, установив окончательный счёт встречи - 4:2, победа «Жироны».

Испания - Примера . 16-й тур

10 декабря 2023, воскресенье. 00:00

Барселона - Жирона - 2:4

Голы: 0:1 Довбик – 12' 1:1 Левандовски – 19' 1:2 Гутьеррес – 40' 1:3 Валери – 80' 2:3 Гюндоган – 90+2' 2:4 Стуани – 90+5'

После результата данного матча «Барселона» набрала 34 очка и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества матчей заработала 41 очко и поднялась на первое место в таблице Ла Лиги.

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