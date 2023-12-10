"Манчестер Сити" победил после 4, "Тоттенхэм" - после 5 игр - ВИДЕО

Завершился 16-й тур английской Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» завершили серию неудачных игр.

В последних 4-х играх чемпион трижды сыграл вничью и один раз проиграл, а сегодня - одолел "Лутон". Проиграв первый тайм, «горожане» после перерыва отличились дважды.

«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей. Лондонский клуб, победивший «Ньюкасл» со счетом 4:1, отстает от лидера «Ливерпуля» на 7 очков.

Неудачное выступление «Челси» продолжается. «Аристократы» проиграли на выезде «Эвертону».

Английская Премьер-лига

16-й раунд

"Эвертон - "Челси" - 2:0

"Фулхэм – "Вест Хэм" – 5:0

"Лутон" – "Манчестер Сити" – 1:2

"Тоттенхэм" – Ньюкасл – "4:1"

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