10 Декабря 2023
RU

"Манчестер Сити" победил после 4, "Тоттенхэм" - после 5 игр - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
10 Декабря 2023 23:14
"Манчестер Сити" победил после 4, "Тоттенхэм" - после 5 игр - ВИДЕО

Завершился 16-й тур английской Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» завершили серию неудачных игр.

В последних 4-х играх чемпион трижды сыграл вничью и один раз проиграл, а сегодня - одолел "Лутон". Проиграв первый тайм, «горожане» после перерыва отличились дважды.

«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей. Лондонский клуб, победивший «Ньюкасл» со счетом 4:1, отстает от лидера «Ливерпуля» на 7 очков.

Неудачное выступление «Челси» продолжается. «Аристократы» проиграли на выезде «Эвертону».

Английская Премьер-лига
16-й раунд
"Эвертон - "Челси" - 2:0

"Фулхэм – "Вест Хэм" – 5:0

"Лутон" – "Манчестер Сити" – 1:2

"Тоттенхэм" – Ньюкасл – "4:1"

İdman.biz

Новости по теме

"Атлетико" обыграл "Альмерию" и поднялся на третье место в Ла Лиге, обойдя "Барселону"
19:17
Мировой футбол

"Атлетико" обыграл "Альмерию" и поднялся на третье место в Ла Лиге, обойдя "Барселону"

"Альмерия" за 16 туров испанского чемпионата заработала четыре очка и располагается на последней, 20-й строчке
"Он попал в непривычную ситуацию"
16:59
Мировой футбол

"Он попал в непривычную ситуацию"

"У нас в атаке большая конкуренция"
Игрок "Сити" - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед" на лето
15:47
Мировой футбол

Игрок "Сити" - главная трансферная цель "Манчестер Юнайтед" на лето

Тен Хаг является большим поклонником 28-летнего англичанина и считает, что он идеально впишется в выстраиваемую им игровую модель
Гвардиола: С первого дня знал, что "Ливерпуль" вернётся, по-другому с Клоппом не бывает
14:39
Мировой футбол

Гвардиола: С первого дня знал, что "Ливерпуль" вернётся, по-другому с Клоппом не бывает

"Стабильность "Арсенала" на протяжении двух лет просто потрясающая"
BolaSport: "Реал" считает покупку Холанда более приоритетной, чем трансфер Мбаппе
13:39
Мировой футбол

BolaSport: "Реал" считает покупку Холанда более приоритетной, чем трансфер Мбаппе

Ранее в СМИ появилась информация, что "ПСЖ" и "Реал" уже договорились о трансфере Мбаппе, за который парижский клуб получит от «сливочных» денежную компенсацию
Мечта о Лиге чемпионов и богатые владельцы. Как далеко может зайти "Жирона"?
12:07
Мировой футбол

Мечта о Лиге чемпионов и богатые владельцы. Как далеко может зайти "Жирона"?

История каталонского клуба не настолько похожа на сказку о Золушке, как кажется на первый взгляд

Самое читаемое

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО
8 Декабря 21:22
Азербайджанский футбол

"Карабах" забил шесть голов - ВИДЕО

Сегодня стартовал XVI тур Премьер-лиги Азербайджана
"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО
9 Декабря 19:01
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" разгромил "Габалу", "Зира" снова потеряла очки - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры XVI тура Премьер-лиги Азербайджана
Мемориал Гашимова. Два дня позади
9 Декабря 19:00
Шахматы

Мемориал Гашимова. Два дня позади

В Габале набирает обороты 9-й Мемориал Вугара Гашимова
Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку
9 Декабря 16:20
Азербайджанский футбол

Главный тренер соперника "Карабаха" покинет "Хеккен" в Баку

Специалист продолжит карьеру в Японии