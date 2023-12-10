"Он попал в непривычную ситуацию"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал ситуацию с тем, что полузащитник Томас Мюллер потерял место в основном составе мюнхенского клуба в нынешнем сезоне.

«Конечно же, это незнакомая ситуация для Томаса. Но у нас в атаке большая конкуренция. Томас хорошо выполняет свою роль и старается менять ход игры, когда выходит на поле», - приводит слова Фройнда Sport1.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. В общей сложности Мюллер провёл на поле 599 минут. Действующее трудовое соглашение немца рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Мюллера составляет € 12 млн.

İdman.biz