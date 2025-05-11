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"Севилья" осудила нападение фанатов на клубную базу и игроков команды

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 15:20
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"Севилья" осудила нападение фанатов на клубную базу и игроков команды

Футбольный клуб «Севилья» выступил с официальным заявлением после инцидента, произошедшего в субботу вечером, когда группа фанатов атаковала командный автобус и попыталась прорваться на территорию клубной базы.

Как передает İdman.biz, инцидент произошёл после выездного поражения «Севильи» от «Сельты» (2:3) в 35-м туре Ла Лиги. Сотни разъярённых болельщиков собрались у базы клуба после того, как команде удалось миновать толпу в аэропорту Сан-Пабло. Автобус прибыл на базу под усиленной охраной полиции и гражданской гвардии. Для сдерживания фанатов, закидывавших автобус яйцами и выкрикивавших оскорбления в адрес президента Хосе Кастро, силовики были вынуждены применить резиновые пули. Одна из групп прорвала ограждение базы.

В заявлении «Севилья» решительно осудила случившееся, подчеркнув, что понимает недовольство результатами команды, но не приемлет насилия, угроз и вандализма. Клуб пообещал передать властям всю информацию о нападении на сотрудников, игроков и тренеров и содействовать в поиске виновных.

«Мы просим органы безопасности проявить максимальную бдительность, чтобы установить личности всех причастных к этим отвратительным действиям. Клуб будет действовать жёстко и бескомпромиссно», — подчеркнули в заявлении.

После 35 туров Ла Лиги «Севилья» с 38 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

İdman.biz

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