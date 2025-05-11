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Легенда ММА назвала самых недооцененных бойцов UFC

Мировой футбол
Новости
11 Мая 2025 14:47
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Легенда ММА назвала самых недооцененных бойцов UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а ныне аналитик и член Зала славы организации Даниэль Кормье назвал пятёрку самых недооценённых бойцов лиги, сообщает İdman.biz.

По мнению Кормье, в этот список вошли: действующий чемпион среднего веса Дрикус дю Плесси, обладатель титула в наилегчайшем весе Александр Пантожа, перспективный полусредневес Джек Делла Маддалена, боец ONE Championship Ренье де Риддер и стремительно прогрессирующий Энтони Эрнандес.

Напомним, что сам Кормье начал профессиональную карьеру в 2009 году, а в UFC дебютировал в 2013-м. Он провёл 26 поединков, в которых одержал 22 победы (15 досрочно), потерпел 3 поражения, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

İdman.biz

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