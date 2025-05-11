Стоимость коллекции автомобилей Эрлинга Холанда достигла более девяти млн евро

Звезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает пополнять свою роскошную автоколлекцию, сообщает İdman.biz.

На этот раз норвежский нападающий был замечен за рулём ярко-жёлтого Ferrari стоимостью примерно 374 000 евро. Это уже седьмой автомобиль в его гараже, общая стоимость которого теперь составляет около 9,36 миллиона евро.

Холанд выехал на новом Ferrari сразу после тренировки, вернувшись на поле после травмы. В автопарке 24-летнего футболиста также имеются:

Bugatti за 4,68 миллиона евро,

Mercedes AMG One за 3,16 миллиона евро,

Rolls-Royce Cullinan за 351 000 евро,

Mercedes Maybach за 292 500 евро,

Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic за 152 100 евро,

а также Ferrari 812 Superfast в синем цвете, которым он владел ранее.

Несмотря на возвращение в состав, Холанд не смог помочь «Сити» обыграть «Саутгемптон», и матч завершился нулевой ничьей. Впереди у команды Пепа Гвардиолы финал Кубка Англии — 17 мая на «Уэмбли» против «Кристал Пэлас».

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