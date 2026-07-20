Каким будет чемпионский состав на главный старт года по дзюдо? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Главным событием в дзюдо в этом году безусловно станет чемпионат мира в Баку (4-11 октября), с которым связаны высокие ожидания. Сборная Азербайджана еще с конца прошлого сезона начала подготовку к домашнему старту и сейчас постепенно выходит на финишную прямую. Остается только определится с окончательным составом, а произойдет это не раньше середины сентября.

Как сообщает İdman.Biz, работа по организации мундиаля идет своим ходом. На днях было представлено лого ЧМ, проведена презентация, а продажа билетов началась со 2 июля. Ожидается приезд более 600 участников из ста стран, а некоторые лидеры, такие, как как Япония и Франция, уже обнародовали свои заявки.

Нет никаких сомнений, что соревнование на Национальной арене гимнастики пройдет на высочайшем уровне, поэтому сейчас нашу команду куда больше волнует спортивная составляющая. В целом, наши дзюдоисты достаточно уверенно выступают на этапах Мирового тура, выиграв к середине года 28 наград – 8 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых. Но чемпионат мира, особенно в родных стенах – это тест совершенно иного уровня, что спортсмены и тренерский штаб прекрасно понимают. Поэтому главная задача заключается в том, чтобы подойти к нему в оптимальных кондициях.

Именно поэтому главному тренеру сборной Рихарду Траутману необходимо, чтобы все кандидаты в состав готовились в полном объеме. И тут приходится считаться с неотъемлемой частью большого спорта – травмами. Недавно в строй после повреждений вернулись Эльджан Гаджиев, Вугар Талыбов (оба 90 кг) и Омар Раджабли (81 кг), тренирующиеся в Японии. После травмы восстанавливается и Вусал Галандарзаде (81 кг). которому нужно чуть больше времени. А основная часть команды находится в Гусаре, улучшая функциональную подготовку.

Кадендарь сверстан таким образом, что к середине года образовалась естественная соревновательная пауза, которая идеально отведена под сборы. Ближайшие старт – Большой шлем в Лозанне – состоится в конце августа, а в сентябре пройдет аналогичный старт в Будапеште. Именно эти соревнования станут для наших дзюдоистов последней возможностью проверить себя перед ЧМ. А уже после Траутман примет окончательное решение по составу. Учитывая, что мест в мужской команде всего девять, наверняка предпочтение будет отдано тем из них, кто окажется в наилучшей форме.

Естественно, многих волнует и то, в каком состоянии подойдут к мундиалю наши лидеры – Хидаят Гейдаров (73 кг), испытывавший проблемы с весом, и Зелим Коцоев (100 кг). В активе обоих победы на Олимпиаде и чемпионате мира, но оба изголодались по этим победным ощущениям. Несмотря на то, что по ходу сезона они уже поднимались на пьедестал – домашний ЧМ будет особенным моментом для них, равно как и остальных азербайджанских дзюдоистов.