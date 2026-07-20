21 Июля 2026
RU

Каким будет чемпионский состав на главный старт года по дзюдо? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

ЧМ-2026
Новости
20 Июля 2026 14:11
69
Каким будет чемпионский состав на главный старт года по дзюдо? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Главным событием в дзюдо в этом году безусловно станет чемпионат мира в Баку (4-11 октября), с которым связаны высокие ожидания. Сборная Азербайджана еще с конца прошлого сезона начала подготовку к домашнему старту и сейчас постепенно выходит на финишную прямую. Остается только определится с окончательным составом, а произойдет это не раньше середины сентября.

Как сообщает İdman.Biz, работа по организации мундиаля идет своим ходом. На днях было представлено лого ЧМ, проведена презентация, а продажа билетов началась со 2 июля. Ожидается приезд более 600 участников из ста стран, а некоторые лидеры, такие, как как Япония и Франция, уже обнародовали свои заявки.

Нет никаких сомнений, что соревнование на Национальной арене гимнастики пройдет на высочайшем уровне, поэтому сейчас нашу команду куда больше волнует спортивная составляющая. В целом, наши дзюдоисты достаточно уверенно выступают на этапах Мирового тура, выиграв к середине года 28 наград – 8 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых. Но чемпионат мира, особенно в родных стенах – это тест совершенно иного уровня, что спортсмены и тренерский штаб прекрасно понимают. Поэтому главная задача заключается в том, чтобы подойти к нему в оптимальных кондициях.

Именно поэтому главному тренеру сборной Рихарду Траутману необходимо, чтобы все кандидаты в состав готовились в полном объеме. И тут приходится считаться с неотъемлемой частью большого спорта – травмами. Недавно в строй после повреждений вернулись Эльджан Гаджиев, Вугар Талыбов (оба 90 кг) и Омар Раджабли (81 кг), тренирующиеся в Японии. После травмы восстанавливается и Вусал Галандарзаде (81 кг). которому нужно чуть больше времени. А основная часть команды находится в Гусаре, улучшая функциональную подготовку.

Кадендарь сверстан таким образом, что к середине года образовалась естественная соревновательная пауза, которая идеально отведена под сборы. Ближайшие старт – Большой шлем в Лозанне – состоится в конце августа, а в сентябре пройдет аналогичный старт в Будапеште. Именно эти соревнования станут для наших дзюдоистов последней возможностью проверить себя перед ЧМ. А уже после Траутман примет окончательное решение по составу. Учитывая, что мест в мужской команде всего девять, наверняка предпочтение будет отдано тем из них, кто окажется в наилучшей форме.

Естественно, многих волнует и то, в каком состоянии подойдут к мундиалю наши лидеры – Хидаят Гейдаров (73 кг), испытывавший проблемы с весом, и Зелим Коцоев (100 кг). В активе обоих победы на Олимпиаде и чемпионате мира, но оба изголодались по этим победным ощущениям. Несмотря на то, что по ходу сезона они уже поднимались на пьедестал – домашний ЧМ будет особенным моментом для них, равно как и остальных азербайджанских дзюдоистов.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лучший игрок ЧМ-2026 отвергает предложения "Манчестер Сити" ради "Реала"
01:48
ЧМ-2026

Лучший игрок ЧМ-2026 отвергает предложения "Манчестер Сити" ради "Реала"

Полузащитник отклоняет предложения "Манчестер Сити" о новом контракте, рассчитывая продолжить карьеру в Мадриде
ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: Турция - 35-я
01:10
ЧМ-2026

ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: Турция - 35-я

Испания возглавила турнирную таблицу мирового первенства, Узбекистан занял 46-е место
Стала известна причина отказа президента УЕФА посетить финал ЧМ-2026
20 Июля 23:32
ЧМ-2026

Стала известна причина отказа президента УЕФА посетить финал ЧМ-2026

Александар Чеферин пропустил решающий матч мирового первенства на фоне разногласий с президентом ФИФА Джанни Инфантино
Тысячи болельщиков вышли на чемпионский парад сборной Испании - ФОТО
20 Июля 23:18
ЧМ-2026

Тысячи болельщиков вышли на чемпионский парад сборной Испании - ФОТО

Празднование победы на чемпионате мира проходит в центре Мадрида
Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира
20 Июля 23:00
ЧМ-2026

Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира

Президент США поблагодарил Джанни Инфантино и заявил, что ЧМ-2026 стал самым безопасным и величайшим в истории
ФИФА начала расследование из-за поведения футболистов Аргентины после финала ЧМ-2026
20 Июля 21:42
ЧМ-2026

ФИФА начала расследование из-за поведения футболистов Аргентины после финала ЧМ-2026

Поводом стали инциденты с участием футболистов и представителей аргентинской команды после поражения от Испании
Сборная Испании вернулась на родину с Кубком мира
20 Июля 19:51
ЧМ-2026

Сборная Испании вернулась на родину с Кубком мира

Первыми из самолета с чемпионским трофеем вышли Родри и главный тренер Луис де ла Фуэнте

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО
20 Июля 12:11
ЧМ-2026

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

Кадры с участием двух поколений испанского футбола получили символическое продолжение

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5
20 Июля 10:17
ЧМ-2026

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

Три представителя финала вошли в первую пятерку неофициального рейтинга