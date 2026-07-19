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"Реал" стал первым клубом со 100 голами игроков на чемпионатах мира

ЧМ-2026
Новости
19 Июля 2026 20:27
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"Реал" стал первым клубом со 100 голами игроков на чемпионатах мира

Полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем отличился в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Франции (6:4). Таким образом, игроки испанского клуба забили 100 голов на ЧМ в истории, что является рекордом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на OptaJoe.

Среди футболистов "Реала" в этом матче также голами отметился Килиан Мбаппе. Француз оформил дубль.

Национальная команда Англии впервые в истории выиграла "бронзу" чемпионата мира по футболу. Для Англии эта медаль стала второй в истории чемпионатов мира. В 1966-м англичане завоевали "золото".

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины.

İdman.Biz
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