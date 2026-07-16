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Британская королевская семья поддержала сборную Англии после вылета с ЧМ

ЧМ-2026
Новости
16 Июля 2026 21:44
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Британская королевская семья поддержала сборную Англии после вылета с ЧМ

Британская королевская семья на своей странице в социальной сети X поддержала сборную Англии после поражения в полуфинале чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:2).

"Сочувствие Харри [Кейну] и всей команде. Хотя, возможно, сейчас вы, "три льва", зализываете раны, вы все равно остаетесь гордостью нации – и вы обязательно вернетесь снова", — приводит İdman.Biz данное сообщение.

В матче за третье место сборная Англии встретится с Францией. Игра состоится 19 июля и пройдет на стадионе "Хард Рок" в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 01:00. В финале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с Испанией (19 июля).

İdman.Biz
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