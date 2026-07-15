"Барселона" договорилась о продлении контракта с Алексом Кампосом

Футбольный клуб "Барселона" достиг договоренности о новом контракте с защитником Алексом Кампосом.

Как сообщает İdman.Biz, 18-летний футболист согласовал соглашение, рассчитанное до июня 2029 года. Контракт также предусматривает возможность продления еще на один сезон по решению клуба.

Кампос является капитаном сборной Испании U18 и выступает на позиции центрального защитника. В нынешнем сезоне воспитанник клубной академии привлекался к матчам "Барселоны Атлетик".

Каталонский клуб считает молодого футболиста одним из перспективных игроков своей системы и рассчитывает на него в долгосрочной перспективе.