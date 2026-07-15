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Вели Гасымов: "Англия станет вторым финалистом чемпионата мира"

ЧМ-2026
Новости
15 Июля 2026 13:44
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Вели Гасымов: "Англия станет вторым финалистом чемпионата мира"

Ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов считает сборную Англии фаворитом полуфинального матча Чемпионата мира-2026 против Аргентины.

"Нас ждет очень интересная встреча. Обе команды отдадут все силы ради выхода в финал. В составах Англии и Аргентины много звездных и талантливых футболистов. Думаю, у англичан немного больше шансов и именно они выйдут в финал", - цитирует Гасымова report.az.

По мнению специалиста, обе сборные пока не показали на турнире своей лучшей игры.

"До полуфинала команды встречались не с самыми сильными соперниками. Кроме того, я не считаю, что они демонстрировали особенно качественный футбол. Выход Аргентины в полуфинал по разным причинам обсуждается в футбольном сообществе. Англия также провела несколько неубедительных матчей, но все же дошла до этой стадии. Несмотря на это, сегодняшняя игра должна получиться очень интересной", - добавил он.

Матч Англия - Аргентина начнется в 23:00 по бакинскому времени. Победитель встретится в финале с Испанией, которая в первом полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0.

Финал Чемпионата мира-2026 состоится 19 июля.

İdman.Biz
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