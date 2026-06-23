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Месси: "Я наслаждаюсь этим моментом"

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 00:31
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Месси: "Я наслаждаюсь этим моментом"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями после победы над Австрией во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 2:0 благодаря дублю своего капитана.

"Прежде всего, я очень рад этой победе. Она была крайне важной и далась в тяжелой, упорной борьбе. Теперь мы можем спокойнее смотреть в будущее.

На этом чемпионате мира все матчи проходят в равной, напряженной борьбе. Я наслаждаюсь этим моментом и с нетерпением жду возможности отпраздновать успех вместе с партнерами по команде", - приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.

Аргентинец стал главным героем встречи. Несмотря на незабитый пенальти на девятой минуте, он открыл счет на 39-й минуте, а затем оформил дубль уже в компенсированное время.

Кроме того, первый гол в ворота австрийцев стал для Месси 18-м на чемпионатах мира. Благодаря этому достижению он превзошел рекорд Мирослава Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

После двух туров Аргентина набрала шесть очков и обеспечила себе выход в плей-офф с первого или второго места в группе J. В заключительном туре команда Месси встретится со сборной Иордании.

İdman.Biz
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