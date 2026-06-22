ФИФА отреагировала на исторический рекорд Месси

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на рекордный гол капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче чемпионата мира-2026 против Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, после забитого мяча организация опубликовала поздравительное сообщение в социальных сетях.

"История свершилась. Лионель Месси - лучший бомбардир в истории чемпионата мира по футболу!" - говорится в заявлении ФИФА.

Историческое событие произошло на 39-й минуте матча второго тура группы J. Гол в ворота сборной Австрии стал для аргентинца 17-м на чемпионатах мира.

Благодаря этому достижению Месси превзошел рекорд бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, который завершил карьеру с 16 голами на мировых первенствах.

Примечательно, что этот мяч стал уже четвертым для 38-летнего форварда на чемпионате мира-2026.