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Лучший бомбардир в истории ЧМ ни разу не забивал головой

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 23:39
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Лучший бомбардир в истории ЧМ ни разу не забивал головой

Лионель Месси продолжает переписывать историю чемпионатов мира после рекордного гола в матче против Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, статистики Opta опубликовали любопытные данные о результативности капитана сборной Аргентины на мировых первенствах.

На данный момент на счету Месси 18 голов на чемпионатах мира, что является лучшим показателем в истории турнира. При этом все свои мячи аргентинец забил исключительно ногами.

13 голов Месси отправил в ворота соперников левой ногой, еще четыре - правой. Примечательно, что ни один из его 18 мячей на мундиалях не был забит головой.

Очередные два гола форвард записал на свой счет в матче второго тура ЧМ-2026 против Австрии. Дубль позволил Аргентине одержать победу со счетом 2:0, а самому Месси превзойти достижение бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, который завершил карьеру на чемпионатах мира с 16 голами.

Любопытно, что несмотря на сравнительно невысокий рост, по ходу своей карьеры Месси неоднократно отличался ударами головой в важных матчах. Одним из самых известных таких голов остается мяч в финале Лиги чемпионов в составе "Барселоны".

İdman.Biz
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