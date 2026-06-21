Исторический вечер Кюрасао: первое очко на чемпионатах мира

Сборные Эквадора и Кюрасао не выявили победителя во втором туре группы E Чемпионата Мира-2026 по футболу. Матч в Канзас-Сити завершился безголевой ничьей – 0:0.

Как сообщает İdman.Biz, фаворитом встречи считался Эквадор, которому после поражения от Кот-д'Ивуара (0:1) была необходима победа. Южноамериканцы с первых минут завладели инициативой и практически весь матч провели на половине поля соперника. Они нанесли 28 ударов по воротам, 15 из которых пришлись в створ, однако так и не сумели распечатать ворота Кюрасао.

Главным героем встречи стал 37-летний голкипер карибской сборной Элой Ром. Опытный вратарь раз за разом спасал свою команду, совершив 15 сейвов и повторив рекорд чемпионатов мира по количеству спасений за один матч.

Благодаря этому результату Кюрасао завоевал первое очко в истории своего выступления на чемпионате мира. Дебютанты мундиаля сохранили шансы на выход в плей-офф и продолжают писать свою футбольную историю.

После двух туров положение в группе E выглядит следующим образом: лидирует Германия, набравшая шесть очков и уже обеспечившая себе место в плей-офф. На втором месте располагается Кот-д'Ивуар с тремя очками. Эквадор и Кюрасао имеют в активе по одному баллу, однако южноамериканцы находятся выше благодаря лучшей разнице мячей.

В заключительном туре группового этапа Эквадор встретится с Германией, а Кюрасао сыграет с Кот-д'Ивуаром. Оба матча определят обладателя второй путевки в 1/16 финала от группы E.