Сборная Нидерландов вошла в число команд со 100 голами на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов преодолела отметку в 100 забитых голов на чемпионатах мира среди мужских команд. Это произошло во встрече второго тура группы F со сборной Швеции. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает Squawka в социальной сети X.

Ранее подобного показателя на мировых первенствах достигли сборные Бразилии, Германии, Аргентины, Франции, Италии, Испании и Англии.

Групповой этап ЧМ-2026 продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведет по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.