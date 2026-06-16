Неймар сыграл в карты с партнерами по сборной Бразилии перед матчем ЧМ-2026 - ФОТО

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился фотографией из расположения национальной команды во время чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, форвард мадридского "Реала" выложил в социальных сетях снимок, на котором футболисты бразильской сборной проводят время за карточной игрой.

На фотографии вместе с Винисиусом запечатлены нападающий "Сантоса" Неймар, защитник лондонского "Арсенала" Габриэл Магальяйнс и полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимарайнс.

Особое внимание привлекло присутствие Неймара. Лидер бразильской команды пропустил стартовый матч мундиаля против Марокко и, как ожидается, не сможет помочь партнерам и во второй встрече группового этапа.

Напомним, что 14 июня сборная Бразилии начала выступление на чемпионате мира с ничьей в матче против Марокко — 1:1. Впереди у команды Карло Анчелотти поединки против Гаити и Шотландии.