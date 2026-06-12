Самый молодой футболист ЧМ-2026 дебютировал в матче-открытии Мексика — ЮАР

В составе сборной Мексики в матче-открытии чемпионата мира-2026 против ЮАР (2:0) вышел 17-летний полузащитник Хильберто Мора, ставший самым молодым футболистом этого мундиаля, сообщает İdman.Biz.

Атакующий полузащитник вышел на поле на 65-й минуте при счете 2:0 в пользу своей команды. На чемпионате мира по футболу 2026 года Хильберто является самым молодым футболистом среди всех 48 сборных. Выступает в составе мексиканской "Тихуаны".

Летом 2025 года в возрасте 16 лет и 265 дней он выиграл со сборной Мексики Золотой кубок КОНКАКАФ, став самым молодым футболистом в истории мирового футбола, завоевавшим международный трофей со взрослой сборной, обогнав бразильца Пеле и испанца Ламина Ямаля.