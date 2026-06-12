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Брос стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 01:45
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Брос стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу

Возглавляющий сборную ЮАР Уго Брос стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в четверг в Мехико состоялся матч открытия чемпионата мира‑2026 между командами Мексики и ЮАР (2:0). Бельгийский специалист Брос (74 года и 62 дня) превзошел достижение немца Отто Рехагеля, который руководил сборной Греции в возрасте 71 года и 317 дней в матче с командой Аргентины на чемпионате мира 2010 года.

Позже в четверг рекорд Броса побьет главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек (74 года и 283 дня) в матче с командой Южной Кореи. 14 июня падет и рекорд Коубека, которого обойдет главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат (78 лет и 260 дней) в матче со сборной Германии.

İdman.Biz
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