Первый гол чемпионата мира-2026 забил натурализованный мексиканец

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес забил первый гол чемпионата мира 2026 года, поразив ворота сборной ЮАР уже на девятой минуте матча открытия.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит в Мехико на знаменитом стадионе "Ацтека".

Хулиан Киньонес родился в 1997 году в Колумбии и в начале своей карьеры выступал за колумбийскую сборную U-20.

Позже футболист принял гражданство Мексики, в составе которой уже успел выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ и Лигу наций КОНКАКАФ. На клубном уровне Киньонес защищает цвета саудовского клуба "Аль-Кадисия".