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В день открытия ЧМ в Мехико пройдут семь масштабных акций протеста

ЧМ-2026
Новости
11 Июня 2026 05:50
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В день открытия ЧМ в Мехико пройдут семь масштабных акций протеста

Семь крупных акций протеста пройдут в столице Мексики в четверг, в день торжественного открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщила газета El Universal.

По информации издания, в числе участников предстоящих маршей работники сфер образования и здравоохранения, транспортники, крестьянские организации, пенсионеры государственных энергетических компаний, а также объединения матерей, разыскивающих пропавших без вести детей.

Ожидается, что манифестанты выдвинутся от различных точек на юге Мехико, включая район Национального автономного университета Мексики и основные магистрали, и направятся к главному стадиону столицы, где должен состояться матч открытия турнира. Городские власти предупреждают о масштабных перекрытиях дорог и планируют задействовать специальные кордоны безопасности вокруг спортивной арены для контроля доступа зрителей.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заверила, что власти обеспечат полный порядок и безопасность во время проведения мирового первенства, и подчеркнула, что правительство не пойдет на силовые действия в отношении протестующих.

В свою очередь мэр Мехико Клара Бругада гарантировала жителям и гостям столицы право на мирные демонстрации и свободу слова. По ее словам, городские власти не допустят провокаций, однако полицейские подразделения будут экипированы исключительно щитами, защитными накладками и огнетушителями. Мэр заявила, что правительство обеспечит необходимый баланс между свободой выражения мнения и правом миллионов болельщиков на беспрепятственный доступ к спортивным и общественным пространствам.

İdman.Biz
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