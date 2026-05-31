Женская сборная Азербайджана начала подготовку к отбору ЧМ - ФОТО

31 Мая 2026 14:55
Женская сборная Азербайджана начала подготовку к отбору ЧМ

Женская сборная Азербайджана по футболу приступила к учебно-тренировочному сбору в рамках подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, команда будет тренироваться в Баку до 5 июня, после чего отправится в Северную Македонию, где продолжит сбор до 10 июня.

В рамках подготовки сборная Азербайджана проведет два официальных матча. 5 июня в 18:00 команда встретится со сборной Венгрии на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте.

9 июня азербайджанская команда сыграет против Северной Македонии. Встреча пройдет в городе Битола на стадионе "Петар Милошевски" и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Также AФФА объявила состав национальной команды на предстоящие матчи. В список вошли футболистки, выступающие за "Нефтчи", "Юксековаспор", "Бешикташ", "Фенербахче", "Гамбург", "Партизан", "Рубин" и другие клубы.

