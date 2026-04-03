"Барселона" в женской ЛЧ собрала больше зрителей, чем мужская команда на любой игре в году

На ответный матч 1/4 финала женской Лиги чемпионов, в котором играли "Барселона" и мадридский "Реал", пришли 60 067 зрителей. Встреча состоялась на стадионе "Спотифай Камп Ноу". Тем самым матч женской команды "сине-гранатовых" посетило большее количество человек, чем любую игру мужской команды.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает аккаунт Barca Universal в социальной сети X. Игра закончилась победой каталонской команды со счетом 6:0.

Отметим, что в первый встрече "Барселона" победила "Реал" со счетом 6:2. Таким образом, каталонская команда победила с общим счетом 12:2 и сыграет в полуфинале турнира с женской командой "Баварии".