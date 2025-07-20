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Фирдовси Умудов принял участие в Специальном конгрессе Европейской федерации - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
20 Июля 2025 18:30
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Фирдовси Умудов принял участие в Специальном конгрессе Европейской федерации - ФОТО

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и член "Консультативной группы" Международной федерации тяжелой атлетики Фирдовси Умудов принял участие в Специальном конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу федерации, заседание состоялось в Мадриде и было приурочено к стартующему 23 июля чемпионату Европы среди юношей и спортсменов до 15 лет.

Во время конгресса участники обсудили ряд ключевых вопросов, вынесенных на повестку дня, касающихся развития тяжелой атлетики в Европе.

İdman.biz

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