Наша сборная на сборах в Казахстане - ФОТО

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике находится на сборах в Казахстане.

İdman.biz сообщает, что наши спортсмены, проживающие в казахстанском Олимпийском спортивном комплексе, готовятся к предстоящим международным соревнованиям.

Сегодня вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов посетил сбор национальной команды. Он встретился с тренерским штабом и спортсменами и поинтересовался их проблемами. Посмотрев тренировку, Умудов провел совещание и сказал, что руководство федерации всегда верит в них, и пожелал им успешных выступлений на предстоящих соревнованиях.

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