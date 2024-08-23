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Наша сборная на сборах в Казахстане - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
23 Августа 2024 13:05
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Наша сборная на сборах в Казахстане - ФОТО

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике находится на сборах в Казахстане.

İdman.biz сообщает, что наши спортсмены, проживающие в казахстанском Олимпийском спортивном комплексе, готовятся к предстоящим международным соревнованиям.

Сегодня вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов посетил сбор национальной команды. Он встретился с тренерским штабом и спортсменами и поинтересовался их проблемами. Посмотрев тренировку, Умудов провел совещание и сказал, что руководство федерации всегда верит в них, и пожелал им успешных выступлений на предстоящих соревнованиях.

İdman.biz

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