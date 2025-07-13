Фирдовси Умудов встретился с главами Международной и Европейской федераций - ФОТО

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов принял участие в церемонии открытия международного турнира Kakhi Cup 2025, проходящего в Грузии.

Как передает İdman.biz, в своем выступлении он отметил важность соревнований и подчеркнул, что с каждым годом турнир становится все более интересным и престижным.

От имени национальной федерации Умудов вручил памятные подарки президенту Федерации тяжелой атлетики Грузии Лаше Талахадзе и трехкратному олимпийскому чемпиону Кахи Кахиашвили.

В завершение мероприятия Фирдовси Умудов провел встречи с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммедом Джалудом и главой Европейской федерации Астрид Хасани.

Напомним, несколько дней назад Фирдовси Умудов был избран в состав Консультативной группы Международной федерации тяжелой атлетики.

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