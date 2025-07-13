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Азербайджанские тяжелоатлеты отличились в Грузии - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
13 Июля 2025 22:43
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Азербайджанские тяжелоатлеты отличились в Грузии - ФОТО

Лидеры сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Иса Рустамов и Дадаш Дадашбейли приняли участие в престижном международном турнире по тяжелой атлетике Kakhi Cup 2025, прошедшем в Грузии, сообщает İdman.biz.

Иса Рустамов завоевал бронзовую медаль, показав результат 321 кг в сумме двух упражнений (145 кг в рывке и 176 кг в толчке). Его результат позволил войти в тройку лучших по системе Синклера, используемой для расчета итоговых показателей на турнире.

Дадаш Дадашбейли завершил соревнования на 6-й позиции с суммой 392 кг (184+208), что также принесло ему награду, поскольку медали вручались шести лучшим участникам по Синклеру.

В турнире приняли участие ведущие атлеты Европы, включая турецких чемпионов Юсуфа Генча и Каана Кахримана, что сделало успех азербайджанских спортсменов особенно значимым.

İdman.biz

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