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Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана принял чешского коллегу - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
18 Июля 2025 19:35
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Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана принял чешского коллегу - ФОТО

Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAF) Камран Набизаде принял члена Исполнительного комитета Европейской Федерации тяжелой атлетики, президента Федерации тяжелой атлетики Чехии Душана Ковача.

Как передает İdman.biz, во встрече также принял участие член "Консультативной группы" Международной Федерации тяжелой атлетики и вице-президент AAF Фирдовси Умудов.

Во время беседы были обсуждены перспективы развития сотрудничества между федерациями двух стран. Стороны обменялись мнениями по поводу организации совместных учебно-тренировочных сборов и семинаров с участием атлетов Азербайджана и Чехии.

В завершение встречи президент AAF Камран Набизаде вручил гостю памятный подарок от имени федерации. В свою очередь, Душан Ковач подарил Камрану Набизаде памятную медаль Федерации тяжелой атлетики Чехии.

После этого чешский гость вместе с вице-президентом AAF Фирдовси Умудовым ознакомился с тренировочной базой сборной Азербайджана. Душан Ковач наблюдал за подготовкой юных и молодежных атлетов и отметил высокий уровень созданных условий, подчеркнув их важную роль в достижении спортивных результатов.

В конце визита Душан Ковач и Фирдовси Умудов сделали памятное фото с членами команды.

İdman.biz

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