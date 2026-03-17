Сардар Гасанов: "В тяжелой атлетике результат определяет поднятый вес"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Сардар Гасанов подвел итоги национального чемпионата и отметил, что ключевым показателем в этом виде спорта остается результат, а не сам факт победы.

"На чемпионате Азербайджана в тяжелых весовых категориях конкуренция была ниже, тогда как в средних весах борьба получилась напряженной. Мы внимательно следили за выступлениями всех участниц. В тяжелой атлетике не бывает чудес - результат определяет только поднятый вес. Даже золотая медаль не всегда является главным показателем. Важнее уровень подготовки и показанные килограммы, потому что именно это определяет перспективы спортсмена на международной арене. Если видим перспективу, обязательно привлекаем таких атлетов в сборную", - сказал Гасанов в интервью Азертадж.

Специалист подчеркнул, что в команде есть перспективная молодежь, однако ее развитие требует системной работы.

"У нас есть талантливые молодые спортсменки, с которыми необходимо продолжать работать. Впереди чемпионат Европы, и сейчас основной акцент сделан на подготовке к этому турниру. Кроме того, с этого года стартует олимпийская квалификация, поэтому тренировочный процесс выстраивается с учетом этих задач", - отметил он.

Гасанов также акцентировал внимание на важности соблюдения принципов чистого спорта.

"Ранее этот вид спорта сталкивался с допинговыми проблемами, что сказалось на его развитии. Сейчас мы уделяем особое внимание тому, чтобы спортсмены не попадали в подобные ситуации. Руководство федерации жестко контролирует этот вопрос", - подчеркнул тренер.

Отметим, что чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике прошел 14-15 марта в Шуваланском центре тяжелой атлетики.