Сардар Гасанов: "Ждем результатов от каждого на чемпионате Европы"

7 Апреля 2026 16:49
Главный тренер сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Сардар Гасанов оценил состав команды и выразил ожидания перед чемпионатом Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, специалист заявил, что от каждого участника сборной ожидается результат.

"На чемпионат Европы мы отправимся в составе четырех спортсменов. Один из лидеров команды Дадаш Дадашбейли в настоящее время восстанавливается после травмы, поэтому не сможет принять участие в турнире. Тем не менее, у нас есть ожидания от каждого члена сборной. Наша цель - не только завоевание медалей, но и прогресс в выступлениях спортсменов. Мы продолжаем работать с рядом атлетов и будем давать им шансы и в дальнейшем", - отметил Гасанов.

Тренер также уточнил, что женская сборная на турнир заявлена не будет.

"В этот раз участие наших спортсменок не предусмотрено", - добавил он.

Отметим, что Азербайджан на чемпионате Европы представят Техран Мамедов (60 кг), Иса Рустамов (71 кг), Равин Алмамедов (79 кг) и Али Шукюрлю (110 кг). Турнир пройдет с 19 по 26 апреля в Батуми.

