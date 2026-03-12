Дадаш Дадашбейли: "Новость о дисквалификации была как смерть" - ВИДЕО

Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли рассказал о начале своей карьеры, достигнутых успехах и сложных моментах в спорте.

Как сообщает İdman.Biz, об этом спортсмен заявил в интервью интернет-телеканалу Baku TV.

"Для парня из Гобустана поездка на чемпионат Европы спустя короткое время после начала занятий казалась чем-то фантастическим. Эти чувства трудно описать словами", - сказал Дадашбейли, вспоминая юниорский чемпионат Европы в Бухаресте.

По словам спортсмена, несмотря на девятое место на том турнире, он воспринял результат как серьезный успех.

"Возможно, даже если бы стал чемпионом, не радовался бы так сильно. Именно там я понял, что тяжелая атлетика - это не просто спорт, это еще и искусство", - отметил он.

Дадашбейли также рассказал, что позже завоевывал медали на чемпионатах Европы среди юниоров и молодежи, а в 2015 году стал чемпионом Европы. Однако в 2016 году, после получения лицензии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, столкнулся с дисквалификацией.

"Эта новость для меня была словно смерть в спорте. Но даже несмотря на четырехлетнюю дисквалификацию, я не прекращал тренировки", - подчеркнул тяжелоатлет.

После возвращения Дадашбейли сумел вновь добиться высоких результатов.

"На чемпионате Европы среди взрослых я завоевал бронзовую медаль в сумме двоеборья и золото в рывке", - сказал он.

По его словам, позже он также выиграл три бронзовые медали на чемпионате мира, прервав длительную безмедальную серию Азербайджана на этом турнире. Кроме того, спортсмен становился чемпионом Европы и серебряным призером Кубка мира.

"Олимпийская медаль - самая большая мечта для меня и моих родителей. Верю, что однажды смогу ее завоевать", - заявил Дадашбейли.



