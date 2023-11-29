Лидер против "Нефтчи"

Сегодня состоится одна встреча чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает İdman.biz, «Нефтчи» будет принимать «Азеррейл». Номинальные гости взяли резвый старт в лиге, выиграв все два матча, тогда как «Нефтчи» уже потерял очки. В случае победы «Азеррейл» может уйти в отрыв и укрепить свое положение на вершине таблицы.
|
Азеррейл
|
2
|
2
|
0
|
6-0
|
156-120
|
6
|
Муров AZ Терминал
|
2
|
1
|
1
|
3-4
|
176-172
|
3
|
Нефтчи
|
2
|
1
|
1
|
4-3
|
166-141
|
3
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
79-67
|
3
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
МОИК
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
152-229
|
0
Заки Фейзуллаев
İdman.biz