Лидер против "Нефтчи"

Сегодня состоится одна встреча чемпионата Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, «Нефтчи» будет принимать «Азеррейл». Номинальные гости взяли резвый старт в лиге, выиграв все два матча, тогда как «Нефтчи» уже потерял очки. В случае победы «Азеррейл» может уйти в отрыв и укрепить свое положение на вершине таблицы.

Азеррейл 2 2 0 6-0 156-120 6 Муров AZ Терминал 2 1 1 3-4 176-172 3 Нефтчи 2 1 1 4-3 166-141 3 Хары Бюльбюль Лачин 1 1 0 3-0 79-67 3 Хары Бюльбюль Шуша 0 0 0 0-0 0-0 0 МОИК 3 0 3 0-9 152-229 0

Заки Фейзуллаев

İdman.biz