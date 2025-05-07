Трансфер Рагимовой активизировал "Панионис"

Греческий «Панионис», в который перешла волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова, обозначил серьезную активность на трансферном рынке.

Как передает İdman.biz, в текущем составе команды четыре легионера, среди которых выделяется Элица Василева-Атанасевич. Предыдущим клубом болгарской доигровщицы был «Фенербахче».

Также в «Панионисе» будут выступать сербская нападающая Бьянка Буша, диагональная Виктория Лохманчук (Украина) и киприотка Катерина Закчаиу на позиции центральной блокирующей.

Тренером «Паниониса» является серб Драган Нешич.

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