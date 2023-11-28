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Фаиг Гараев: "Фильм о Гурбане Гурбанове - подарок всему спортивному сообществу

Волейбол
Интервью
28 Ноября 2023 12:22
Фаиг Гараев: "Фильм о Гурбане Гурбанове - подарок всему спортивному сообществу

"Я знаю Гурбана Гурбанова много лет. Фильм мне очень понравился, потому что в ленте отражены не только тренерские, но и человеческие качества, любовь к Родине".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаик Гараев, поделившийся впечатлениями от предпремьерного показал фильма «Когда стадионы молчат», посвященному главному тренеру «Карабаха».

По его словам, самым приятным моментом в фильме было то, что опытный профессионал держал своих футболистов на самом высоком уровне: “Г.Гурбанов обладает одинаковым характером вне зависимости от того, побеждает он или проигрывает. В фильме это прекрасно отражено. Поздравляю всех, кто оказался причастен к созданию этого фильма. Я думаю, что таких лент должно быть много. Этот фильм - огромный подарок молодым тренерам, футболистам и спортивному сообществу в целом”.

Отметим, что фильм будет показан во всех кинотеатрах с 30 ноября.

Эмин Ага

İdman.biz

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