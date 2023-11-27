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Новое назначение Зульфугарова на Лигу чемпионов

Волейбол
Новости
27 Ноября 2023 14:05
Новое назначение Зульфугарова на Лигу чемпионов

Азербайджанский арбитр международной категории по волейболу Эльдар Зульфугаров получил очередное еврокубковое назначение.

Как сообщает İdman.biz, он будет работать на матче второго тура группового этапа среди мужских команд между турецким «Зираат Банком» и польским «Кендзежин-Козле». Встреча состоится 29 ноября в Анкаре, а вторым рефери будет итальянец Стефано Чезаре.

Это уже не первое назначение Зульфугарова на матчи Лиги чемпионов в этом сезоне. Ранее он судил встречу турецкого «Вакифбанка» и французского «Мюльхауза» в турнире женских команд.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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