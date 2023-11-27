Шаин Чатма: «На данном этапе было важно, чтобы команда увидела европейский уровень волейбола»

«Мы начали работу с двумя возрастными группами и на игры в Даугавпилс взяли волейболисток 2007-2008 годов рождения».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по волейболу среди девушек (U-18) Шаин Чатма, комментируя выступление на турнире Восточно-Европейской Зональной Ассоциации (EEVZA), где команда заняла последнее место.

«Несмотря на то, что во всех матчах мы уступили со счетом 0:3, такой результат не должен нас тревожить. Нам было важно на данном этапе, чтобы девочки увидели нынешний уровень волейбола в Европе, набрались первого опыта. Мы провели только первую кампанию, тогда как наши соперницы играли по четыре турнира такого уровня. Безусловно, в будущем на подобном соревновании мы будем ставить более высокие задачи, но для начала волейболисткам надо было посмотреть все собственными глазами», - подчеркнул Чатма.

Отметим, что на турнире сборная Азербайджана сыграла с Литвой, Грузией, Украиной, Польшей, Латвией и Эстонией.

Ниджат Закиев

İdman.biz