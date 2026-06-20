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В Баку прошел турнир по пляжному волейболу Queen & King of the Court Mixed

Волейбол
Новости
20 Июня 2026 23:24
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В Баку прошел турнир по пляжному волейболу Queen & King of the Court Mixed

В Бакинском Дворце водных видов спорта состоялся дебютный турнир по пляжному волейболу в смешанном формате Queen & King of the Court Mixed.

Как сообщает İdman.Biz, в борьбе за чемпионский титул сошлась 41 команда. В соревнованиях принимали участие как профессиональные волейболисты, так и любители. По регламенту турнира каждая команда состояла из одного мужчины и одной женщины.

Победителями турнира, обыгравшими всех своих соперников, стала пара Турал Гасанли и Хадиджа Гадизаде.

В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония награждения. Победителям были вручены символические короны, дипломы, медали, а также различные призы от партнеров Федерации волейбола Азербайджана.

Награды триумфаторам вручили бренд-менеджер группы компаний VFM Али Юсубов и директор спортивных школ клуба "Фенербахче" в Азербайджане Амин Гамзаев.

İdman.Biz
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