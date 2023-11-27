"Хары Бюльбюль" (Лачин) обыграл МОИК

«Хары Бюльбюль» (Лачин) выиграл свой первый матч в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как передает İdman.biz, в единственной встрече дня дебютант первенства нанес поражение МОИК в трех сетах – 25:18, 25:22, 29:27.
Вместе с тем, армейцы потерпели уже третье поражение в сезоне.
18:00 «Хары Бюльбюль» (Лачин) – МОИК - 3:0 (25:18, 25:22, 29:27)
|
Азеррейл
|
2
|
2
|
0
|
6-0
|
156-120
|
6
|
Муров AZ Терминал
|
2
|
1
|
1
|
3-4
|
176-172
|
3
|
Нефтчи
|
2
|
1
|
1
|
4-3
|
166-141
|
3
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
1
|
1
|
0
|
3-0
|
79-67
|
3
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
MOİK
|
3
|
0
|
3
|
0-9
|
152-229
|
0
--------
10:55
Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд состоится один матч.
Как сообщает İdman.biz, в Центре волейбола «Дарнагюль» свою первую встречу в сезоне проведет дебютант лиги «Хары Бюльбюль» (Лачин). Его соперником будет МОИК, который провел две игры с начала первенства, но пока не открыл счет победам.
Чемпионат Азербайджана среди мужских команд
18:00 «Хары Бюльбюль» (Лачин) – МОИК
|
Азеррейл
|
2
|
2
|
0
|
6-0
|
156-120
|
6
|
Муров AZ Терминал
|
2
|
1
|
1
|
3-4
|
176-172
|
3
|
Нефтчи
|
2
|
1
|
1
|
4-3
|
166-141
|
3
|
Хары Бюльбюль Шуша
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
Хары Бюльбюль Лачин
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0-0
|
0
|
MOİK
|
2
|
0
|
2
|
0-6
|
85-150
|
0
İdman.biz