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"Хары Бюльбюль" (Лачин) обыграл МОИК

Волейбол
Новости
27 Ноября 2023 20:05
"Хары Бюльбюль" (Лачин) обыграл МОИК

«Хары Бюльбюль» (Лачин) выиграл свой первый матч в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, в единственной встрече дня дебютант первенства нанес поражение МОИК в трех сетах – 25:18, 25:22, 29:27.

Вместе с тем, армейцы потерпели уже третье поражение в сезоне.

18:00 «Хары Бюльбюль» (Лачин) – МОИК - 3:0 (25:18, 25:22, 29:27)

Азеррейл

2

2

0

6-0

156-120

6

Муров AZ Терминал

2

1

1

3-4

176-172

3

Нефтчи

2

1

1

4-3

166-141

3

Хары Бюльбюль Лачин

1

1

0

3-0

79-67

3

Хары Бюльбюль Шуша

0

0

0

0-0

0-0

0

MOİK

3

0

3

0-9

152-229

0

--------

10:55

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд состоится один матч.

Как сообщает İdman.biz, в Центре волейбола «Дарнагюль» свою первую встречу в сезоне проведет дебютант лиги «Хары Бюльбюль» (Лачин). Его соперником будет МОИК, который провел две игры с начала первенства, но пока не открыл счет победам.

Чемпионат Азербайджана среди мужских команд

18:00 «Хары Бюльбюль» (Лачин) – МОИК

Азеррейл

2

2

0

6-0

156-120

6

Муров AZ Терминал

2

1

1

3-4

176-172

3

Нефтчи

2

1

1

4-3

166-141

3

Хары Бюльбюль Шуша

0

0

0

0-0

0-0

0

Хары Бюльбюль Лачин

0

0

0

0-0

0-0

0

MOİK

2

0

2

0-6

85-150

0

İdman.biz

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