"Хары Бюльбюль" (Лачин) обыграл МОИК

«Хары Бюльбюль» (Лачин) выиграл свой первый матч в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает İdman.biz, в единственной встрече дня дебютант первенства нанес поражение МОИК в трех сетах – 25:18, 25:22, 29:27.

Вместе с тем, армейцы потерпели уже третье поражение в сезоне.

18:00 «Хары Бюльбюль» (Лачин) – МОИК - 3:0 (25:18, 25:22, 29:27)

Азеррейл 2 2 0 6-0 156-120 6 Муров AZ Терминал 2 1 1 3-4 176-172 3 Нефтчи 2 1 1 4-3 166-141 3 Хары Бюльбюль Лачин 1 1 0 3-0 79-67 3 Хары Бюльбюль Шуша 0 0 0 0-0 0-0 0 MOİK 3 0 3 0-9 152-229 0

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10:55

Сегодня в чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд состоится один матч.

Как сообщает İdman.biz, в Центре волейбола «Дарнагюль» свою первую встречу в сезоне проведет дебютант лиги «Хары Бюльбюль» (Лачин). Его соперником будет МОИК, который провел две игры с начала первенства, но пока не открыл счет победам.

Чемпионат Азербайджана среди мужских команд

18:00 «Хары Бюльбюль» (Лачин) – МОИК

Азеррейл 2 2 0 6-0 156-120 6 Муров AZ Терминал 2 1 1 3-4 176-172 3 Нефтчи 2 1 1 4-3 166-141 3 Хары Бюльбюль Шуша 0 0 0 0-0 0-0 0 Хары Бюльбюль Лачин 0 0 0 0-0 0-0 0 MOİK 2 0 2 0-6 85-150 0

İdman.biz