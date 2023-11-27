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Нападающая сборной Азербайджана отметилась результативностью в Венгрии

Волейбол
Новости
27 Ноября 2023 10:19
Нападающая сборной Азербайджана отметилась результативностью в Венгрии

«Бекечшаба», за которую выступает волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Степаненко, выиграла четвертый матч подряд в чемпионате Венгрии.

Как сообщает İdman.biz, в шестом туре вице-чемпион страны обыграл на выезде «Сент Бенедек» со счетом 3:0. Степаненко стала самым результативным игроком встречи, набрав 16 очков. Ее команда имеет в активе 12 очков и идет на втором месте в таблице, имея игру в запасе.

Тогда как лидерство (18 очков) удерживает лучший клуб Венгрии двух последних лет «Вашаш», капитаном которого является блокирующая нашей сборной Айшан Абдулазимова. Несколько дней назад команда обыграла «Фатум», а Айшан записала в актив 11 баллов.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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