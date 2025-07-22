Почему женские волейбольные команды Азербайджана не сыграют в еврокубках?

Стала известна причина неучастия женских волейбольных команд Азербайджана в еврокубках.

Как сообщает İdman.biz, президент федерации Шахин Багиров заявил Telegraf, что это связано с уровнем подготовки команд:

«На клубном уровне мы стремимся в будущем быть представленными в еврокубках. Но для этого необходимо провести большую подготовку. Необходимо создать полностью надежные и стабильные клубы».

Глава организации подчеркнул, что вместо этого женская сборная Азербайджана примет участие в чемпионате Европы 2026 года:

«Некоторые игры пройдут в Азербайджане. Наша цель - достойно представить себя на континентальном чемпионате, показать хорошие результаты и пройти групповой этап».

Отметим, что «Азеррейл» в последний раз представлял Азербайджан в женской Лиге чемпионов по волейболу в сезоне 2016/2017. В последующих сезонах команда была представлена только в Кубке CEV и Кубке Вызова. В сезоне 2025/2026 ни одна команда не будет участвовать в континентальных турнирах. Чемпионат Европы 2026 года пройдёт с 21 августа по 6 сентября в Турции, Чехии, Швеции и Азербайджане.

İdman.biz