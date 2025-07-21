Шахин Багиров: "Число команд в чемпионате Азербайджана может достичь девяти"

Число команд в женском чемпионате Азербайджана по волейболу может достичь девяти.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил Report президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.

Он отметил, что со следующего сезона число команд в женском чемпионате увеличится:

«Сейчас мы работаем над чемпионатом из восьми команд. Как вы знаете, раньше их было шесть. Однако возможно, что их число достигнет девяти. Но это не точно. Развитие волейбола в Азербайджане налицо. Я верю, что мы достигнем поставленных целей».

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