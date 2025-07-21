Фаик Гараев: "Сделаем все возможное, чтобы выйти из группы" - ФОТО

«Нас ждет чемпионат Европы. На мне огромная нагрузка как на представителе федерации и главном тренере».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Teleqraf, об этом заявил вице-президент Федерации волейбола Азербайджана и главный тренер национальной сборной Фаик Гараев.

Опытный специалист сообщил, что они обсудят шансы команды после жеребьевки чемпионата Европы, которая состоится в августе:

«Сложность в том, что восемь наших игроков не играли в Золотой Евролиге. Но молодежь проявила себя. Волейболисты, которые сегодня выступают за сборную, играли в Азербайджане в возрасте 14-15 лет. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы выйти из группы. Проведение чемпионата Европы в Азербайджане в следующем году - большое событие. Если мы выйдем из группы, это будет успехом для нашей страны. Мы еще встретимся и обсудим это с вами. Поздравляю каждого из вас».

İdman.biz