Ирина Миланович: "Уверена, что никогда не забуду прошлый сезон в "Азеррейл"

Сербская волейболистка Ирина Миланович два последних сезона провела в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz, вначале она завоевала бронзу с «Муровом», а затем отпраздновала чемпионство с «Азеррейл». По окончании сезона нападающая откликнулась на предложение «Ленинградки», с теплотой вспомнив выступление в азербайджанской лиге.

— В Азербайджане вы провели два уверенных сезона. Что можете рассказать о том периоде?

— Честно говоря, даже не знала, чего ожидать. Я ничего не знала о стране, людях и жизни там. В конце концов, я прожила в Баку два года и могу сказать, что мне очень понравилось. Я провела в «Мурове» первый сезон - и мы заняли третье место. На второй сезон в Азербайджане я сменила клуб, перейдя в состав чемпиона - «Азеррейла». В команде было много иностранцев, и у нас был тренер итальянец. Все матчи проводили в Баку. Не было выездов, и это было намного проще для игроков. Мы неудачно начали сезон. Очень долго не было полноценной команды, но в конце концов мы нашли свою игру и стали чемпионами. Я уверена, что никогда не забуду прошлый сезон!

— Вы стали лучшим игроком финальной стадии Суперлиги Азербайджана и лучшим доигровщиком всего сезона. За счёт чего удалось получить награды?

— Волейбол - это командный вид спорта. Уверена, что без участия всей команды я бы и не стала лучшим доигровщиком. Я молодой игрок. Мне нужны хорошие тренеры и игроки, к которым я буду присматриваться и учиться у них. Всегда стараюсь делать всё, что в моих силах. Улучшать свою игру настолько, насколько это возможно. Конечно, для этого требуется время и много работы.

— Почему решили принять предложение «Ленинградки»?

— «Ленинградка» - это большой шаг вперед для меня. Клуб является одним из лучших в России. В команде очень много хороших игроков, и я думаю, что сделала правильное решение, перейдя сюда.

— Какими качествами должен обладать хороший доигровщик?

— Доигровщик должен обладать безупречной техникой и стабильностью. Мы много чего делаем на площадке, поэтому нужно много работать на тренировках, ежедневно оттачивая свои навыки.

— Самый запоминающийся матч?

— Последний матч в Азербайджане. Финальная игра. Никто не ожидал, что мы выиграем чемпионат, но мы провели лучшую игру в сезоне и стали чемпионами. Я до сих пор помню тот адреналин. Для нас это был потрясающий матч!

Отметим, что трансферу Миланович предшествовало приобретение «Ленинградкой» нападающей сборной Азербайджана Елизаветы Рубан, ранее игравшей за румынскую «Альбу».

İdman.biz