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Федерация волейбола Азербайджана наградила İdman.biz - ФОТО

Волейбол
Новости
21 Июля 2025 16:02
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Федерация волейбола Азербайджана наградила İdman.biz - ФОТО

Руководство Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) провело встречу с представителями СМИ по случаю 150-летия Национальной прессы.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие президент ФВА Шахин Багиров, вице-президент Фаик Гараев, генеральный секретарь Фаиг Оруджев и представители СМИ.

Багиров поздравил представителей СМИ со 150-летием и высоко оценил проделанную ими работу за год. Он отметил, что СМИ играют большую роль в привлечении внимания к соревнованиям нашей страны на международную арену и в распространении информации о волейболе среди общественности. Глава федерации также подчеркнул, что их основными задачами являются подготовка молодых спортсменов и повышение их популярности.

Фаик Гараев также поздравил представителей СМИ и пожелал им успехов в деятельности.

Затем президент ФВА вручил благодарственные письма активным медиаорганизациям, включая İdman.biz.

İdman.biz

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