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Сборная Азербайджана готовится к Серебряной лиге Европы — ФОТО

Волейбол
Новости
6 Мая 2025 20:03
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Сборная Азербайджана готовится к Серебряной лиге Европы — ФОТО

Мужская сборная Азербайджана по волейболу начала подготовку к Серебряной лиге Европы.

Как сообщает İdman.biz, подопечные главного тренера Фарида Джалалова сегодня провели первую тренировку на базе Волейбольного центра Министерства молодежи и спорта.

К тренировкам, проходящим в Баку, кроме основных игроков сборной, были привлечены также и молодые волейболисты. Первые матчи в Серебряной лиге Европы наша команда проведёт 6 и 8 июня в Швеции. Соперниками станут хозяева площадки и сборная Грузии.

Второй тур состоится в Баку с 13 по 15 июня. Сборная Азербайджана встретится с командами Люксембурга и Венгрии. В заключительном туре, который пройдёт 20–22 июня на Фарерских островах, наша команда сыграет против хозяев и сборной Австрии.

İdman.biz

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