Полина Рагимова: "У меня смешанные чувства, есть и радость, и немного грусти" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с волейболисткой сборной Азербайджана Полиной Рагимовой.

- Вы стали чемпионом Бразилии с «Осаско». Как бы вы прокомментировали победу?

- У меня смешанные чувства. Есть и радость, и немного грусти. Потому что, когда я пришла в этот клуб, то пришлось играть в основном составе. Мы тренировались соответствующим образом. Но когда чемпионат начался, тренер уже включил местного игрока в основной состав. Мне приходилось появляться в некоторых играх или выходить на замену. Однако я старалась играть на самом высоком уровне, находясь на поле, и мне это удалось. Хоть я и играю мало, но моя статистика одна из лучших. Я очень рада, что выступила хорошо.

- Как вы оцениваете сезон в целом?

- В начале сезона мы выиграли чемпионат Паулисты. Это региональный турнир. Потом мы играли в Кубке Бразилии. Здесь соревновались восемь сильнейших команд. Мы выиграли кубок и стали чемпионами. Мы также продолжали играть в чемпионате Бразилии на протяжении всего сезона. В полуфинале нам противостоял очень сильный «Минас». В этой команде собраны известные игроки, и несколько лет назад мы также работали вместе с главным тренером Николой Негро в Азербайджане. Они становились чемпионами несколько лет подряд. Хотя мы проиграли первый матч полуфинала, ответную игру выиграли со счетом 3:2. Последняя встреча проходила на поле соперника и он был фаворитом. Но мы выиграли со счетом 3:0 и вышли в финал. Мы хорошо сыграли в решающем этапе и победили, завоевав золотую медаль чемпионата Бразилии.

- Если сравнивать бразильскую и азербайджанскую лиги, какие различия вы можете отметить?

- Большой разницы между двумя лигами нет. Кубковые матчи мы провели по новым правилам, которые будут применяться в волейболе. Это было интересно.

- Исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что вы покинете "Осаско". Или вы думаете о продлении контракта?

- Игры только что закончились, и теперь я немного отдохну. В следующем сезоне я буду играть за «Панионис» в Греции.

- Как опыт, полученный за рубежом, повлияет на ваши выступления за сборную Азербайджана?

- Благодаря этим результатам мы поднимаем азербайджанский волейбол на новую высоту. Я очень рада, что мне удалось помочь развитию и популяризации азербайджанского волейбола. Благодаря результатам, которых мы добились с командой, я смогу с еще большей гордостью поднять наш флаг. Это очень важно. Потому что я считаю, что все, что мы делаем, направлено на развитие нашего волейбола. Наконец, я хотела бы поблагодарить всех, кто поздравил меня с чемпионством и поддержал меня. Получаю много поздравительных сообщений. Я благодарна всем болельщикам.

Айтадж Сахяд

İdman.biz