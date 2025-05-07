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Полина Рагимова: "Я на седьмом небе от того, что моя мечта сбылась"

Волейбол
Новости
7 Мая 2025 09:11
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Полина Рагимова: "Я на седьмом небе от того, что моя мечта сбылась"

«Что за сезон! Не могу поверить, что это уже закончилось».

Как сообщает İdman.biz, так волейболистка сборной Азербайджана подвела итог последнему году в Бразилии, где она выиграла чемпионский титул, Кубок страны и чемпионат Паулисты в составе «Осаско».

Нападающая оказалась воодушевлена прошедшим сезоном.

«Это было такое невероятное, красивое и незабываемое путешествие - полное эмоций, позитива и с самым неожиданным для меня завершением. Я на седьмом небе от того, что моя мечта сбылась, и мы это сделали - все три трофея наши! Так благодарна всем, кто был рядом, поддерживал и верил в меня на этом пути. Огромная любовь всему персоналу и моим замечательным товарищам по команде - эта победа принадлежит всем нам. Пришло время перевернуть страницу и перейти в следующую главу этого приключения. Поехали!», - написала Полина на своей странице в социальной сети.

Отметим, что следующий сезон Рагимова проведет в греческом «Панионисе».

İdman.biz

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