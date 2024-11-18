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Второе еврокубковое назначение Заура Гаджиева

Волейбол
Новости
18 Ноября 2024 12:27
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Второе еврокубковое назначение Заура Гаджиева

Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Заур Гаджиев получил второе еврокубковое назначение в новом сезоне.

Как передает İdman.biz, он будет работать в рамках ответных матчей 1/16 Кубка ЕКВ среди мужских команд между «Кальцит Камником» (Словения) и «Бенфикой» (Португалия). Игра состоится 19 ноября в Камнике.

Еще одним арбитром игры будет Ясмин Гусейнович (Босния и Герцеговина).

Отметим, что ранее Гаджиев судил матч Кубка ЕКВ среди женских команд в Стамбуле между «Тюрк Хава Йоллары» (Турция) и «Герцегом Нови» (Черногория).

İdman.biz

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